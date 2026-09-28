Собянин: в Москве эндоскопические исследования прошли более 700 тыс пациентов

Более 700 тысяч пациентов прошли исследования в московских эндоскопических центрах. Первый из них открылся пять лет назад на базе научного центра имени Боткина. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В распоряжении врачей 12 видеоэндоскопических систем и более 80 единиц медицинской техники. За пять лет в эндоскопическом центре Боткинской больницы обследовали свыше 225 тысяч пациентов.

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