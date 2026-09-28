Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

По итогам всех этапов "Московского чекапа" у каждого 10-го участника биологический возраст на 5 и более лет больше паспортного. Им назначили дополнительные исследования, чтобы определить причины ускоренного старения. "Московский чекап" – новая программа заботы о себе, начать ее прохождение можно онлайн в приложении "ЕМИАС. ИНФО".

"Эпидемиологическая обстановка в Москве стабильная и соответствует текущему сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, количество заболевших уже начало уменьшаться. На риновирусы приходится около половины от всех выявляемых случаев, у большинства заболевание проходит в легкой форме. Сезон гриппа пока еще не начался, его доля занимает менее 1% в общей структуре ОРВИ. Штаммов гриппа А, известного как "гонконгский грипп" в текущем эпидсезоне пока не выявлено", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках концепции исцеляющей среды в больницах Москвы стартовала новая программа культурных мероприятий. Искусство становится участников лечения, помогая пациентам чувствовать себя лучше, а медикам – переключиться. Концерты в больницах посетили около 5 тысяч человек, осенью число площадок увеличилось почти в 2 раза.