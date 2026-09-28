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28 сентября, 14:30

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Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Москвичам рассказали, как проходит "Московский чекап"

"Московский чекап" помогает горожанам узнать свой реальный биологический возраст

Врач рассказал, что образ жизни влияет на преждевременное старение более чем на 50%

"Московский чекап" выявил признаки раннего старения у 10% горожан

"Московский чекап" помог выявить признаки преждевременного старения

Собянин: в Москве растет производство передовых лекарств и медматериалов

"Новости дня": москвичи могут проверить здоровье в интерактивных павильонах

Врачи Склифа восстановили работу сердца пациента с помощью системы кровообращения

"Московский чекап" выявил признаки преждевременного старения у 10% участников

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

По итогам всех этапов "Московского чекапа" у каждого 10-го участника биологический возраст на 5 и более лет больше паспортного. Им назначили дополнительные исследования, чтобы определить причины ускоренного старения. "Московский чекап" – новая программа заботы о себе, начать ее прохождение можно онлайн в приложении "ЕМИАС. ИНФО".

"Эпидемиологическая обстановка в Москве стабильная и соответствует текущему сезону. После традиционного подъема заболеваемости в начале сентября, вызванного риновирусом, количество заболевших уже начало уменьшаться. На риновирусы приходится около половины от всех выявляемых случаев, у большинства заболевание проходит в легкой форме. Сезон гриппа пока еще не начался, его доля занимает менее 1% в общей структуре ОРВИ. Штаммов гриппа А, известного как "гонконгский грипп" в текущем эпидсезоне пока не выявлено", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках концепции исцеляющей среды в больницах Москвы стартовала новая программа культурных мероприятий. Искусство становится участников лечения, помогая пациентам чувствовать себя лучше, а медикам – переключиться. Концерты в больницах посетили около 5 тысяч человек, осенью число площадок увеличилось почти в 2 раза.

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