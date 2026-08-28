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Новости

28 августа, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 августа

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 августа

Тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Москве прошло штатно

Скелеты динозавров начали продавать на выставке в Москве

Государственный театр Стамбула покажет спектакль "Дядя Ваня"

В Бирюлеве Западном обновили 5 детских площадок

Новости Москвы: новостройку по программе реновации возвели в Лефортове

Пик клещевой активности может сохраниться в России до конца сентября

В Москве штатно прошло тестирование системы электронного голосования

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Собянин рассказал, что еще 85 школ отремонтируют в Москве в 2027 году

В Москве прошло тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Его проводили, чтобы проверить, как система выдерживает большие нагрузки.

С 28 по 30 августа в районе спортивной арены "Лужники" временно ограничено движение. Причина ограничений – концерты. Уже закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.

Власти готовят новую схему контроля топлива. Она поможет проверить всю цепочку поставок – от завода до бензоколонки. Одновременно с этим ФАС уже завела почти полсотни дел в отношении недобросовестных участников рынка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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