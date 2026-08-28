28 августа, 21:00Город
Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 августа
В Москве прошло тестовое голосование перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Его проводили, чтобы проверить, как система выдерживает большие нагрузки.
С 28 по 30 августа в районе спортивной арены "Лужники" временно ограничено движение. Причина ограничений – концерты. Уже закрыт съезд с Хамовнического Вала на улицу Доватора.
Власти готовят новую схему контроля топлива. Она поможет проверить всю цепочку поставок – от завода до бензоколонки. Одновременно с этим ФАС уже завела почти полсотни дел в отношении недобросовестных участников рынка.
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