Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 28 июля

Жара в столице сменилась мощными ливнями с грозами и резким похолоданием. В среду, 29 июля, на каждый квадратный метр может выпасть до 17 литров осадков. Синоптики прогнозируют, что такая погода задержится в городе на несколько дней.

Мотоциклист, насмерть сбивший девушку-фотографа весной в центре Москвы, останется под домашним арестом еще минимум полгода. Свою вину он признал. На заседании присутствовала мама погибшей, которая дала комментарий журналистам.

Большинство операторов заправок в Москве уже отказались от лимитов на продажу топлива. Ситуация с дизелем стабилизировалась за неделю благодаря запрету на экспорт и выходу НПЗ из ремонтов. Ограничения сохраняются только там, где заводы еще не работают на полную мощность, чтобы избежать дефицита.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

