Молодежный штаб открылся на юго-западе Москвы

Молодежный штаб открылся на Старобитцевской улице в доме 21А в Юго-Западном административном округе столицы. Основной задачей объединения станет создание проектов, связанных с развитием округа, также его участники намерены заниматься патриотическим воспитанием, вовлекать сверстников в реализацию городских инициатив, организовывать просветительские мероприятия – лекции, обсуждения, встречи с экспертами и образовательные практикумы.



В открытии штаба приняли участие представители волонтерских объединений, студенты и общественники. По приглашению организаторов мероприятие посетил Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко.

"Работа штаба ЮЗАО начнется с нескольких проектов в сфере волонтерства, законотворчества и сохранения исторической памяти. В частности, активисты присоединятся к эстафете "108 добрых дел". Ее название отсылает к 108 минутам полета Юрия Гагарина, а задача – до конца августа принять участие или провести 108 добровольческих мероприятий и рассказать об их результатах в своих социальных сетях. На базе штаба также откроется клуб законодательных инициатив. Его участники будут обсуждать городские и федеральные вопросы с экспертами, готовить предложения и передавать их депутатам для дальнейшей проработки. Активисты принимают участие и в других проектах, таких как "Космотренинг" – серия физкультурных мастер-классов, которые проводятся в ЮЗАО с апреля", – отметил Романенко.

Москва создает проекты, помогающие молодым людям воплощать в жизнь свои инициативы. Один из главных – "Молодежь Москвы", предлагающий несколько направлений развития. Среди них – карьерное, дающее возможность стажировок в ведущих компаниях, креативное, предоставляющее в распоряжение молодежи площадки на крупнейших фестивалях, и другие. С проектом сегодня сотрудничают более 200 вузов и свыше 170 средних специальных учебных заведений. С его помощью уже реализовано более 3,5 тысячи инициатив.



Молодежный парламент Москвы объединяет сегодня 132 районные молодежные палаты. Организованы карьерные стажировки, образовательные курсы, добровольный квалификационный экзамен по 70 специальностям. Около 10 тысяч бывших участников проекта занимают ключевые должности в исполнительных и законодательных органах власти. "Студенческие парламентские клубы" действуют в 55 вузах, объединяя свыше 4 тысяч человек и проводя более 500 мероприятий в год.

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