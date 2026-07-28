Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 15:30

Город

Молодежный штаб открылся на юго-западе Москвы

Молодежный штаб открылся на юго-западе Москвы

Сотни верующих приняли участие в крестном ходе в центре Москвы

Скорость ветра составит до 17 м/с в Москве 28 июля

Автобус врезался в дерево на юге Москвы

Следующее заседание по делу о гибели Ксении Добромиловой состоится в конце августа

Турист из Италии лизнул поручень в московском метро из-за поразительной чистоты

Суд продлил домашний арест байкеру, который сбил насмерть актрису Добромилову

Большинство опрошенных москвичей одобрили идею о введении женского тарифа такси

"Новости дня": рейд "Пешеходный переход" пройдет в Москве 28 июля

Похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве 29 июля

Молодежный штаб открылся на Старобитцевской улице в доме 21А в Юго-Западном административном округе столицы. Основной задачей объединения станет создание проектов, связанных с развитием округа, также его участники намерены заниматься патриотическим воспитанием, вовлекать сверстников в реализацию городских инициатив, организовывать просветительские мероприятия – лекции, обсуждения, встречи с экспертами и образовательные практикумы.
 
В открытии штаба приняли участие представители волонтерских объединений, студенты и общественники. По приглашению организаторов мероприятие посетил Герой России, летчик-космонавт, депутат Госдумы Роман Романенко.  

"Работа штаба ЮЗАО начнется с нескольких проектов в сфере волонтерства, законотворчества и сохранения исторической памяти. В частности, активисты присоединятся к эстафете "108 добрых дел". Ее название отсылает к 108 минутам полета Юрия Гагарина, а задача – до конца августа принять участие или провести 108 добровольческих мероприятий и рассказать об их результатах в своих социальных сетях. На базе штаба также откроется клуб законодательных инициатив. Его участники будут обсуждать городские и федеральные вопросы с экспертами, готовить предложения и передавать их депутатам для дальнейшей проработки. Активисты принимают участие и в других проектах, таких как "Космотренинг" – серия физкультурных мастер-классов, которые проводятся в ЮЗАО с апреля", – отметил Романенко.

Москва создает проекты, помогающие молодым людям воплощать в жизнь свои инициативы. Один из главных – "Молодежь Москвы", предлагающий несколько направлений развития. Среди них – карьерное, дающее возможность стажировок в ведущих компаниях, креативное, предоставляющее в распоряжение молодежи площадки на крупнейших фестивалях, и другие. С проектом сегодня сотрудничают более 200 вузов и свыше 170 средних специальных учебных заведений. С его помощью уже реализовано более 3,5 тысячи инициатив.
 
Молодежный парламент Москвы объединяет сегодня 132 районные молодежные палаты. Организованы карьерные стажировки, образовательные курсы, добровольный квалификационный экзамен по 70 специальностям. Около 10 тысяч бывших участников проекта занимают ключевые должности в исполнительных и законодательных органах власти. "Студенческие парламентские клубы" действуют в 55 вузах, объединяя свыше 4 тысяч человек и проводя более 500 мероприятий в год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоРоман КарловНаталия Шкода

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика