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28 июля, 11:45

Общество

Адвокат предупредил о штрафах за неправильную установку кондиционеров

Адвокат предупредил о штрафах за неправильную установку кондиционеров

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Хаотичное размещение кондиционеров может привести к конфликтам между соседями. Конденсат нередко попадает на расположенные ниже окна, подоконники и откосы, создавая шум, особенно ночью.

По словам адвоката Романа Францева, проверку обычно проводят после жалобы жильцов. Если специалисты подтвердят, что кондиционер установлен с нарушением фасадного решения дома, владельцу могут выписать штраф. Кроме того, материалы проверки могут направить в суд с требованием демонтировать или перенести оборудование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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