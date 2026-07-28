Адвокат предупредил о штрафах за неправильную установку кондиционеров

Хаотичное размещение кондиционеров может привести к конфликтам между соседями. Конденсат нередко попадает на расположенные ниже окна, подоконники и откосы, создавая шум, особенно ночью.

По словам адвоката Романа Францева, проверку обычно проводят после жалобы жильцов. Если специалисты подтвердят, что кондиционер установлен с нарушением фасадного решения дома, владельцу могут выписать штраф. Кроме того, материалы проверки могут направить в суд с требованием демонтировать или перенести оборудование.

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