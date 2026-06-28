В кинопарке "Москино" прошел второй день фестиваля "Солома", где выступили как известные, так и начинающие артисты. Гости могли прогуляться по масштабным декорациям, включая локации "Соборная площадь" и "Ковбойский городок", а завершила музыкальный вечер группа Uma2rman.

Музыканты отметили, что успеха добились благодаря 22 годам упорного труда и любви к живым выступлениям, а также представили новую танцевальную песню "Не стой, танцуй" о любви.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

