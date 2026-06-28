28 июня, 13:30Политика
Новости мира: США нанесли удары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива
США нанесли удары по военным объектам Ирана в районе Ормузского пролива. В Вашингтоне заявили, что это ответ на атаку иранского беспилотника на коммерческий танкер. В Иране обвинили США в нарушении перемирия и сообщили о начале ответной операции.
В Венесуэле продолжается разбор завалов после землетрясения. Спасатели нашли живым 11-летнего мальчика под обломками здания на глубине около трех метров. Жертвами землетрясения стали более 1 400 человек, около 70 тысяч числятся пропавшими без вести.
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