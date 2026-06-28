28 июня, 13:15Транспорт
"Красные зоны" для поездок на СИМ появились в Серпухове
Список "красных зон", где поездки на средствах индивидуальной мобильности заблокированы, появился в Серпухове. Максимальную скорость ограничили до 15 километров в час. Операторы проката могут размещать не более 400 электросамокатов на территории округа.
Руководитель пресс-службы кикшеринговой компании Денис Балакирев отметил, что зоны запрета и снижения скорости являются нормальной практикой и впервые были реализованы сервисами аренды по собственной инициативе.
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