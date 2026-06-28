Ягнята родились у овец уэссан в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родились три ягненка у овец породы уэссан. Детеныши появились у трех самок, все новорожденные – самцы с черным окрасом, у одного есть небольшое белое пятно на голове.

Сейчас ягнята питаются материнским молоком. Через 2–3 недели они начнут пробовать сено и ветки. Пока детеныши содержатся в отдельном вольере вместе с матерями, позже их переведут в общее стадо, где с ними смогут познакомиться посетители.

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