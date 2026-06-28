28 июня, 12:15Транспорт
Речные электросуда интегрировали в систему навигации московского транспорта
Регулярные рейсы речных электросудов полностью интегрировали в систему навигации московского транспорта. Самый новый из них – четвертый маршрут "Киевский – Лужники". Специалисты разработали указатели с перечислением ближайших популярных объектов.
Главный дизайнер команды навигации Московского транспорта Мария Пороцкая отметила, что на причалах появились указатели с точками притяжения, цифровые табло, навигационные флаги и схема маршрутов речного транспорта.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.