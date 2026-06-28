Список мест для запрета поездок на СИМ появился в Серпухове

Список мест, где запрещено ездить на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности, появился в Серпухове. В него вошли парки и скверы, территории объектов культурного наследия и особо охраняемые природные места. Это не единственные ограничения для пользователей СИМ в городе.

Руководитель пресс-службы кикшеринговой компании Денис Балакирев отметил, что зоны запрета поездок и зоны снижения скорости являются нормальной практикой. В каждом городе есть места, где самокат должен замедляться или останавливаться, и это обычная работа сервисов аренды.

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