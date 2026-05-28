Адвокат прокомментировала ситуацию с "дождевым сбором" в ресторане Москвы

В московском ресторане у посетительниц потребовали "дождевой сбор" за то, что они сели за столик на открытой веранде под зонтиками. При этом их не предупредили, что это платно. Адвокат Гюзель Пушкарева прокомментировала ситуацию.

По ее словам, посетителям в этом случае не предоставили информацию о том, что услуга платная. Она также отметила, что "дождевой сбор" незаконен. Адвокат рекомендует в таких ситуациях обращаться в Роспотребнадзор, а также в прокуратуру с жалобой на действия ресторана.

