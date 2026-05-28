Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных в России

Минздрав предложил изменить порядок выдачи больничных для сотрудников со слабым здоровьем. Если за последние полгода работник оформлял листок нетрудоспособности четыре и более раза, новый больничный ему выпишут только на три дня.

После этого к работе подключается врачебная комиссия, которая либо продлит больничный, либо закроет его. Исключения сделают для беременных женщин, а также в случаях ухода за больным членом семьи, при лечении в стационаре или нахождении в карантине.

