Врачи предупредили о переносе вируса комарами в нескольких субъектах РФ

Нашествие комаров может стать причиной вспышки лихорадки Западного Нила, предупреждают врачи. Насекомые являются переносчиками вируса. О появлении комаров в больших количествах сейчас сообщают в нескольких субъектах России.

Исторически заболевание регистрировалось в южных регионах страны, но в последние годы оно все чаще фиксируется в Поволжье и Центральной России. Симптомы лихорадки напоминают проявления гриппа, однако в редких случаях поражается центральная нервная система.

