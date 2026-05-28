Москвичей предупредили о начале сезона шаровых молний. По утверждению некоторых ученых, это опасное природное явление встречается чаще, чем принято думать. Шаровая молния является одним из самых загадочных атмосферных явлений, точный механизм ее образования до сих пор вызывает научные споры.

Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН Владимир Бычков пояснил, что шаровая молния живет до нескольких минут и может быть желтого, оранжевого, голубого и белого цвета.

