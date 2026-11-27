С 1 марта 2027 года в Московской области начнут эксперимент по индивидуальной застройке. Владельцам участков будут выдавать градостроительные планы с требованиями к высоте и этажности домов, расстоянию от границ соседних участков и площади застройки.

После окончания строительства кадастровый инженер проверит, соответствует ли дом этим требованиям. Если нет, технический план не составят, а значит, здание не получится зарегистрировать в ЕГРН.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.