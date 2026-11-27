Видео с котом, который прокатился на увлажнителе воздуха с платком, набирает популярность в Сети. Хозяин положил ткань на устройство, а затем на нее запрыгнул питомец. В результате получилась сцена, напоминающая полет Аладдина на ковре-самолете.

Телезрители могут прислать свои истории о добрых делах или проблемах, которые требуют решения, через чат-бот телеканала в мессенджере MAX. Для этого нужно перейти по QR-коду на экране.

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