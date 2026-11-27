Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит более 500 площадок по всей столице. В программе нового сезона под девизом "Тепло большого города" запланированы спортивные тренировки, экскурсии, культурные мероприятия и развлечения для всей семьи.

Главным событием праздничной программы станет фестиваль "Путешествие в Рождество". На Манежной площади откроют калачную с русской печью и сцену для новогодних выступлений. В Таганском парке до 27 декабря будет работать почта Деда Мороза.

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