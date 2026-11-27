Более 2,5 миллиона москвичей оформили статус самозанятого. За год их число увеличилось на 300 тысяч человек. Москва занимает 15% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход в России.

Среди популярных сфер для самозанятых в столице находятся такси, доставка продуктов, аренда квартир, реклама и маркетинг. При этом у самозанятых нет права на государственную пенсию.

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