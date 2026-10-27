Театры и музеи Москвы попросили распечатать билеты из-за перебоев интернета

Многие театры и музеи попросили посетителей заранее распечатать электронные билеты из-за возможных ограничений мобильного интернета в Москве. В Минцифры сообщали, что ограничения в пределах Третьего транспортного кольца связаны с обеспечением безопасности во время саммита Форума стран – экспортеров газа и саммита "Россия – Африка". 27 и 28 октября интернет может работать с ограничениями с 11:30, а 29 октября – с 09:30.

При этом наиболее востребованные и социально значимые сервисы из "белого списка", а также звонки, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме.

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