Лерчек запросила выезд в Китай для лечения из-за ухудшения состояния

У блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина) резко ухудшилось состояние: рак желудка прогрессирует и распространился на яичники, надпочечники и легкие, ее мучают сильные головные боли, началась вторая волна химиотерапии.

Близкие экстренно ищут варианты спасения, и Лерчек обратилась в суд с просьбой разрешить выезд в Китай для лечения, поскольку пока она находится под подпиской о невыезде. Лечащие врачи рекомендовали ей инновационную CAR-T-терапию, которая стала доступна для солидных опухолей и иностранных пациентов. Помощь готовы предоставить две китайские клиники.

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