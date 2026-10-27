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27 октября, 08:00

Спорт

Сборная России по гимнастике вернулась с ЧМ с четырьмя медалями

Сборная России по гимнастике вернулась с ЧМ с четырьмя медалями

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В аэропорту Внуково встретили сборную России по спортивной гимнастике, вернувшуюся с чемпионата мира в Нидерландах с четырьмя медалями. Главный успех – у мужской команды: Арсений Духно, Илья Заика, Даниел Маринов, Сергей Найдин и Савелий Съедин завоевали серебро в командном многоборье, уступив только японцам. Этот результат вывел Россию на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кроме того, Маринов взял бронзу на брусьях, а Найдин – на перекладине, причем перед стартом Маринов переболел, а часть команды добиралась с задержкой из-за виз. Женская команда выступала без лидеров – Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой, которым не выдали визы. Тем не менее, женская команда квалифицировалась третьей и заняла шестое место в финале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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