Лариса Долина объяснила отмену концертов до конца года желанием отдохнуть

Певица Лариса Долина объяснила, что отменила свои концерты до конца года, поскольку хочет отдохнуть и подготовить новую программу. Выступления не состоятся в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске, но представитель певицы заверил, что они пройдут в следующем году.

При этом отмена совпала с очередным скандалом: накануне сообщалось, что продавцы магазина электроники "АйфонБерри" оказались мошенниками, а к рекламе привлекли ряд звезд, включая Долину.

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