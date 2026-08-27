Эксперты рассказали о вопросах безопасности детей перед новым учебным годом

27 августа в Ситуационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "Безопасность детей перед новым учебным годом: меры профилактики и ответственность взрослых"

Как уберечь школьников от травматизма и чрезвычайных ситуаций в новом учебном году? Как обеспечена пожарная безопасность в образовательных учреждениях столицы? Какую ответственность несут взрослые за жизнь и здоровье детей?

Об этом и многом другом рассказали: