27 августа, 14:45События
Эксперты рассказали о вопросах безопасности детей перед новым учебным годом
27 августа в Ситуационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция на тему "Безопасность детей перед новым учебным годом: меры профилактики и ответственность взрослых"
Как уберечь школьников от травматизма и чрезвычайных ситуаций в новом учебном году? Как обеспечена пожарная безопасность в образовательных учреждениях столицы? Какую ответственность несут взрослые за жизнь и здоровье детей?
Об этом и многом другом рассказали:
- заместитель начальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Москве Александр Бобров;
- заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Москвы Александр Лекомцев;
- уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.