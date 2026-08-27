Власти Непала создали группу для поиска пропавших при наводнении иностранцев

Власти Непала сформировали группу экстренного реагирования для координации поисков иностранцев, пострадавших или пропавших без вести в результате разрушительного наводнения. Полученную информацию направляют семьям и дипломатам.

Жертвами стихии стали 389 человек. Пропавшими без вести числятся сотни людей, включая примерно 500 иностранцев. По данным российского посольства, в зоне наводнения пропали восемь россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.