Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 22:45

Экономика

Автоэксперты развеяли миф о пользе топливных присадок

Автоэксперты развеяли миф о пользе топливных присадок

"Деньги 24": норма сбережений россиян снизилась более чем вдвое

ФАС работает над сдерживанием необоснованного роста цен на топливо

"Деньги 24": более 150 российских банков зафиксировали отток средств с депозитов

"Деньги 24": рыночные ставки по ипотеке в России достигли почти 20% годовых

"Деньги 24. Финансовая грамотность": как выбрать правильного застройщика

ФАС возбудила дело против сети АЗС "Трасса"

Пострадавшему от атак ВСУ бизнесу предоставят отсрочку по налогам

Российские банки начали повышать ставки по потребительским кредитам

Эксперт рассказал о плюсах и минусах семейного банковского счета

Автоэксперты развеяли миф о том, что топливные присадки способны улучшить качество бензина и защитить двигатель от вредных примесей.

Как отметили эксперты, сера, содержащаяся в бензине, является одной из главных угроз для двигателя. Она выводит из строя катализаторы, влияет на работу кислородных датчиков и форсунок.

При этом присадки не могут удалить серу – этот процесс возможен только на заводе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикавидеоНаиль Губаев

Новый челлендж зумеров шокировал соцсети

Дети едят стиральный порошок на камеру

Читать
закрыть

Как работает женская интуиция?

Женщины действительно обладают более высокой эмоциональной чувствительностью и реактивностью

У представительниц женского пола межполушарные связи развиты сильнее

Читать
закрыть

Чем заняться в Москве в последние выходные лета?

Фестиваль искусств "Горький +" будет собирать гостей в Парке Горького

Желающие могут посетить необычные занятия по пилатесу с использованием светодиодных LED-масок

Читать
закрыть

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика