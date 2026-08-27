Автоэксперты развеяли миф о пользе топливных присадок

Автоэксперты развеяли миф о том, что топливные присадки способны улучшить качество бензина и защитить двигатель от вредных примесей.

Как отметили эксперты, сера, содержащаяся в бензине, является одной из главных угроз для двигателя. Она выводит из строя катализаторы, влияет на работу кислородных датчиков и форсунок.

При этом присадки не могут удалить серу – этот процесс возможен только на заводе.

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