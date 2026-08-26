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26 августа, 06:30

Общество

Для семей с детьми в России расширят возможности отсрочки ипотечных платежей

Для семей с детьми в России расширят возможности отсрочки ипотечных платежей

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С 1 сентября для семей с детьми в России увеличится срок кредитных каникул по ипотеке. Изменения коснутся заемщиков, у которых рождается второй или последующий ребенок. Срок отсрочки платежей возрастет с 6 до 18 месяцев.

Право на отсрочку предоставляется однократно в течение действия кредитного договора и может быть реализовано до достижения ребенком полутора лет. Уровень дохода семьи для получения отсрочки значения не имеет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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