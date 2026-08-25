Синоптик опроверг информацию о заморозках в начале сентября в Москве

Первые заморозки в Москве не придут в начале сентября, заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в истории Москвы за последние 70 лет первые заморозки наблюдались в середине сентября, а в XXI веке – только во второй половине сентября.

Синоптик опроверг информацию о заморозках в первой декаде осени, назвав эти сообщения фейком. Точный прогноз на такой длительный срок сделать сложно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.