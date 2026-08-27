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27 августа, 18:15

Транспорт

Московские аэропорты рекомендовали пассажирам проверять статус рейсов

Московские аэропорты рекомендовали пассажирам проверять статус рейсов

Эксперт рассказал о праве пассажиров на вынужденный возврат при задержке рейса

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Московские аэропорты рекомендовали пассажирам заранее проверять статус рейсов перед поездкой на посадку. Авиакомпании корректируют расписание рейсов на прилет и вылет. Об изменениях сообщили "Аэрофлот", "Россия" и "Победа".

При задержке или отмене рейса пассажиры имеют право на вынужденный возврат без штрафных санкций, даже если тариф невозвратный. Авиакомпания также может предложить альтернативный перелет или перебронирование на следующий рейс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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