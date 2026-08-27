27 августа, 14:45Происшествия
Путин выразил соболезнования КНР из-за оползней в Тибете
Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями схода оползней в Тибетском автономном районе. Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки пострадавшим и пожелал скорейшего восстановления.
Соболезнования Путин также выразил президенту и премьеру Непала в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными сходом селя и наводнениями. В Непале пропавшими без вести числятся 640 туристов, среди них как минимум двое россиян.
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