Путин выразил соболезнования КНР из-за оползней в Тибете

Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с последствиями схода оползней в Тибетском автономном районе. Президент попросил передать слова сочувствия и поддержки пострадавшим и пожелал скорейшего восстановления.

Соболезнования Путин также выразил президенту и премьеру Непала в связи с многочисленными жертвами и разрушениями, вызванными сходом селя и наводнениями. В Непале пропавшими без вести числятся 640 туристов, среди них как минимум двое россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.