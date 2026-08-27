27 августа, 13:30Город
Фестиваль "Моспитомец х Четвероногий друг" открыт в летнем клубе "Москва"
На Тверском бульваре в летнем клубе "Москва" проходит фестиваль "Моспитомец х Четвероногий друг". В рамках мероприятия организована выставка-пристройство животных из столичных приютов.
Посетители могут познакомиться с собаками и кошками и забрать их в семью. Для владельцев питомцев работает мобильная ветеринарная станция, где можно проверить здоровье животного, сделать бесплатную прививку от бешенства и постричь когти.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.