Склад нелегальной техники на 123 млн рублей нашли на "Горбушке"

Сотрудники таможни обнаружили на "Горбушке" склад нелегальной техники на сумму 123 миллиона рублей. Изъято более 3 тысяч устройств Apple и Dyson, включая телефоны, наушники, фены и пылесосы.

Товар ввезли в Россию незаконно, декларации у продавцов отсутствовали. Технику конфисковали. Для возврата товара владельцам необходимо заплатить 35 миллионов рублей таможенных платежей.

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