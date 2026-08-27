27 августа, 11:30Общество
Запрет соцсетей для детей до 14–16 лет вновь начали обсуждать в России
В России вновь начали обсуждать возможный запрет социальных сетей для детей до 14–16 лет. Накануне нового учебного года тема становится актуальнее.
В Австралии ограничения для подростков уже действуют. Сейчас власти усиливают контроль за их соблюдением, чтобы дети не обходили правила и не создавали фейковые аккаунты.
В следующем году ограничения для подростков младше 16 лет должны вступить в силу в Великобритании и Греции. Ограничения также действуют в Норвегии и Малайзии.
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