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27 августа, 11:15

Происшествия

Пьяного поджигателя задержали в Королеве

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В Королеве полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сжег шесть автомобилей. По словам задержанного, он увидел, что у одной из машин не заперта дверь, открыл ее и поджег зажигалкой заднее сиденье.

Автомобиль загорелся, затем огонь перекинулся на соседние машины. Злоумышленник объяснил, что совершил поджог, чтобы посмотреть, как работают экстренные службы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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