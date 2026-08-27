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27 августа, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Собянин: завершено строительство головного здания Троицкой поликлиники

Компьютерный класс для юных пациентов открыли в Российской детской клинической больнице

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В столичных поликлиниках заработал единый маршрут для пациентов с болезнями суставов

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Акция "Ночь в поликлинике" впервые прошла в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В Москве продолжается новый городской проект – "Ночь в поликлинике", ставший продолжением "Московского чекапа". 29 августа в 10 поликлиниках москвичи смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику и получить консультации врачей. Также для гостей подготовили разнообразную культурную программу.

"В Москве мы создаем единые маршруты медицинской помощи, чтобы пациенты быстрее получали необходимое лечение. Теперь такой алгоритм внедрен и для пациентов с гонартрозом – одним из главных распространенных заболеваний суставов, которое диагностируется в наших поликлиниках. Существует много подходов к выявлению и лечению боли в коленях с разной доказанной эффективностью. Чтобы предоставить москвичам самый быстрый и действенный подход, ведущие столичные специалисты разработали единый алгоритм", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В проекте "Московское долголетие" открывается новое направление – "Лаборатория аромата". Участники пройдут обучение и создадут фирменную парфюмерную композицию "Московского долголетия". Записаться на занятия можно на портале mos.ru и в 140 центрах проекта.

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