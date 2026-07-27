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27 июля, 23:30

Транспорт

Станция "Достоевская" появится на Кольцевой линии метро

Станция "Достоевская" появится на Кольцевой линии метро

ГАИ предложила ввести отдельную категорию прав для владельцев электросамокатов

Причал "Парк Горького – 2" после реконструкции может принимать два судна одновременно

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Вместимость причала "Парк Горького – 2" увеличилась после реконструкции

Новая станция "Достоевская" появится на Кольцевой линии между "Новослободской" и "Проспектом Мира". Ее открытие улучшит транспортную доступность для 200 тысяч жителей Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Станция создаст новые пересадки, снизит нагрузку на Кольцевую линию и сократит путь до комплекса "Олимпийский".

На Болотной набережной продолжается строительство пешеходного моста, который свяжет участки набережной, разделенные улицей Серафимовича. Благодаря этому маршрут от Болотной площади до кинотеатра "Ударник" и Дома культуры "ГЭС-2" сократится почти вдвое. Проект завершит формирование пешеходного маршрута, соединяющего Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Завершен капитальный ремонт фонтана "Каскад" на Манежной площади: обновлена гранитная облицовка, насосная станция и основное оборудование. На комплексе установили видеонаблюдение и систему диспетчерского контроля для мониторинга работы и быстрого выявления неполадок. Ремонт сохранил исторический облик фонтана и продлил срок его безопасной эксплуатации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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