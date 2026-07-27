Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в ближайшие часы

Дождь, гроза и сильный ветер местами ожидаются в столице вечером 27 июля. Об этом предупредили в комплексе городского хозяйства.

По словам начальника отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра России Анатолия Цыганкова, до конца недели в городе сохранятся дожди и станет прохладнее. В четверг, 30 июля, температура воздуха не превысит 15 градусов.

При этом опасных погодных явлений, подобных тем, что наблюдаются на юге России, в Москве не ожидается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.