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27 июля, 17:30

Общество

Врачи Склифа впервые в РФ применили новую методику лечения редкого осложнения после ДТП

Врачи Склифа впервые в РФ применили новую методику лечения редкого осложнения после ДТП

Врачи НИИ имени Склифосовского применили новый метод лечения редкого осложнения

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Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского впервые в России применили новую комбинацию малоинвазивных методов для лечения редкого осложнения. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пациент 17 лет после ДТП страдал от хронического воспаления и постоянной боли. Благодаря новой методике врачам удалось устранить патологию, уменьшить объем хирургического вмешательства и сократить срок восстановления. Уже через 1,5 месяца мужчина вернулся к привычной жизни без боли и постоянных перевязок.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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