27 июля, 12:30Общество
Телеканал Москва 24 провел опрос о правилах дисциплины для старшеклассников
Телеканал Москва 24 провел опрос среди подписчиков во "ВКонтакте" о необходимости введения новых правил дисциплины для старшеклассников. В голосовании приняли участие 1 177 человек.
Большинство опрошенных (54%) считают, что старшеклассников необходимо дисциплинировать и поддерживают введение новых правил. Еще 46% участников опроса уверены, что в этом нет необходимости.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.