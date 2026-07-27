За первые пять месяцев 2026 года оборот розничной торговли в Москве вырос почти на 7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Он составил почти 3,5 триллиона рублей.

При этом малый и средний бизнес создают больше трети рабочих мест и приносят свыше четверти бюджетных доходов города.

Кроме того, в Москве формируется почти 13% торгового оборота всей России. Москвичи покупают в офлайне, в Сети, расплачиваются телефоном. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.