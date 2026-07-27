27 июля, 09:00Происшествия
Два человека погибли в результате стрельбы в американском Сиэтле
Два человека погибли и еще пятеро пострадали в результате стрельбы в Сиэтле. Выстрелы раздались во время гастрономического фестиваля. Возникла паника, посетители начали разбегаться, образовалась давка.
По словам медиков, самочувствие четырех пострадавших удовлетворительное. Одна женщина находится в критическом состоянии. Сведений о задержании подозреваемых пока не поступало.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.