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27 июля, 08:30

Экономика

Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на банковские продукты

Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на банковские продукты

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Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки текущей инфляцией

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ до 14% не окажет кардинального влияния на банковские продукты, заявил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Регулятор понизил ставку, несмотря на рост инфляционных ожиданий населения, бизнеса и участников финансового рынка. При этом уменьшение всего на 0,25 процентного пункта слишком незначительно для серьезного изменения ставок по кредитам и депозитам, уверен Беляков.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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