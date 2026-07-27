Эксперт рассказал, как снижение ключевой ставки повлияет на банковские продукты

Снижение ключевой ставки Центробанком РФ до 14% не окажет кардинального влияния на банковские продукты, заявил экономический обозреватель Евгений Беляков.

Регулятор понизил ставку, несмотря на рост инфляционных ожиданий населения, бизнеса и участников финансового рынка. При этом уменьшение всего на 0,25 процентного пункта слишком незначительно для серьезного изменения ставок по кредитам и депозитам, уверен Беляков.

Подробнее об этом – в эфире телеканала Москва 24.

