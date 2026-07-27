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27 июля, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

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Завершилось строительство промышленного парка "Сенькино" в Краснопахорском районе, сообщил Сергей Собянин. В общей сложности появилось больше 2,8 тысячи современных рабочих мест. На участке площадью почти 16 гектаров возвели комплекс современных универсальных площадок для цехов, лабораторий и офисов.

"Город продолжает активно развивать инфраструктуру ТиНАО. В жилых микрорайонах ежегодно появляются современные школы и детские сады. За последние 5,5 года в Троицком административном округе в рамках Адресной инвестиционной программы возвели и реконструировали 10 объектов образования. Здания общей площадью около 95 тысяч квадратных метров рассчитаны на 6,5 тысячи мест", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Досрочно завершили проходку обоих тоннелей нового участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Щелковская" и "Гольяново". Щит "Юлия" прошел почти 1,7 километра вдоль Уссурийской и Уральской улиц, Гольяновского пруда и под площадью Белы Куна.

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