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27 июня, 23:00

Общество

"Время московское": 1955 год

"Время московское": 1955 год

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1955-й стал годом, когда Москва приоткрылась для иностранных гостей и начала выпускать книги запрещенных поэтов. Это время удивляло новыми рекордами и радовало достижениями.

Почему премьер-министр Индии отказался от подарка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева? Из-за чего поругались московские кинематографисты? За что у архитекторов отобрали Сталинскую премию? Как Москва впервые после войны встретила немцев? Чем жила столица в 1955 году?

Об этом – в программе "Время московское".

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