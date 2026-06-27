Российские войска продолжают улучшать позиции в зоне СВО

Вооруженные силы России продолжают улучшать позиции в зоне проведения спецоперации. Российские бойцы взяли под контроль село Иволжанское в Сумской области и ведут бои с окруженным противником на юго-западе Константиновки в ДНР.

За неделю российская армия освободила 763 здания. В Красном Лимане штурмовые подразделения заняли 327 зданий, овладели 50 опорными пунктами и ликвидировали разрозненные подразделения ВСУ.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.