Более 50 тыс человек посетили общегородской выпускной на ВДНХ

Главный праздник для выпускников в Москве в этом году собрал более 50 тысяч человек. Для гостей работали несколько сцен и около 20 интерактивных площадок: диджей‑сеты, мастер‑классы, ночные экскурсии, квизы, спортивные активности и тематические зоны.

На мероприятии выступили около 60 артистов, среди них Сергей Лазарев, Ольга Бузова, Люся Чеботина и SHAMAN. Для выпускников также были организованы фотозоны, бьюти‑пространства и брендированный фотоавтобус.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.