Центр Москвы временно перекроют 27 июня из-за электрофестиваля

Москвичам напоминают о перекрытиях дорог 27 июня из транспортного электрофестиваля. С 07:00 до 18:00 перекрыты Зубовская и Большая Пироговская улицы, Дашков и Новоконюшенный переулки, а также проезд Девичьего Поля.

Кроме того, с 11:50 и до окончания прохождения автоколонны закроют движение по внешней стороне Садового кольца. На всех участках перекрытий будет запрещена парковка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.