Правила оплаты банковской картой изменятся в электричках с 30 мая

Пассажиры не смогут оплачивать проезд банковской картой при проезде на электричке, если не приложили ее на выходе, начиная с 30 мая. При нарушении карта перестанет работать во всем городском транспорте.

Для восстановления потребуется доплата через личный кабинет пассажира. Спишут стоимость максимальной дальности поездки – 334 рубля. Если турникет или валидатор не работал на момент оплаты, необходимо сообщить об этом в личном кабинете.

