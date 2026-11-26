В московских школах и колледжах организовали акцию "Маментинки", приуроченную ко Дню матери. Дети напишут для самых близких теплые пожелания на праздничных открытках. В этом году планируют подготовить 1 миллион таких посланий, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Присоединиться к акции смогут и взрослые. Открытки для мам разместят в центрах госуслуг. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.